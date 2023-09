Giro di vite del governo per i reati commessi da minori, le perplessità di Giuliana Tondina, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia. Le norme ci sono già, chi delinque finisce comunque in carcere. Meglio la prevenzione e rafforzare gli organici dei Tribunali.

Servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata