Nel palinsesto della prossima stagione televisiva di Cremona1 (canale 19 digitale terrestre) un’altra novità che riguarda una storica trasmissione: “Vivere in salute”, da sempre dedicata al benessere e alla medicina, da lunedì 11 settembre diventa una trasmissione quotidiana, in onda tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 18.15 alle 18.30. Ospiti di Federica Bandirali saranno medici, esperti e professionisti provenienti dagli ospedali di tutta la Lombardia, dal San Raffaele e Niguarda di Milano all’Asst di Cremona e lo Ieo (Istituto Europeo di Oncologia). Un nuovo format per una nuova stagione che segna una svolta per la trasmissione.

