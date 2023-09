A Ferrara Gdf sequestra crediti bonus facciate per 3,3 milioni di euro

FERRARA (ITALPRESS) – I finanzieri del comando provinciale di Ferrara hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, per circa 3,3 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi relativi al c.d. “bonus facciate”. Il decreto è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ferrara, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di tre società, una ferrarese e due bolognesi, coinvolte in un più ampio giro di compravendita illecita dei crediti connessi al rilancio del settore edile. Sono stati 11 i soggetti denunciati, tra cui un professionista, per l’ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio e falsità in atti.

