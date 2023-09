È stato un lungo e commosso abbraccio quello che la comunità di Cavatigozzi ha tributato ieri, domenica 10 settembre, a don Franco Vitali. Centinaia i presenti alla Santa Messa di commiato dello “storico” parroco che, dopo 20 anni di ministero, lascia la Parrocchia di Santa Maria Maddalena per assumere l’incarico di collaboratore festivo dell’unità pastorale “Mons. Angelo Frosi” (formata dalle parrocchie di Cornaleto, Formigara, Gombito, San Bassano, San Latino e Santa Maria dei Sabbioni).

“Il 16 novembre di 20 anni fa iniziava il mio servizio sacerdotale presso di voi”, le parole di don Franco in un sentito discorso di saluto, al termine della celebrazione. “Oggi sono qua per salutarvi. In altri anni avremmo celebrato la festa dell’oratorio, a me tanto cara, con dolci, giochi, attrazioni da fiera. Questa domenica invece è diversa. Grazie a tutti per quello che avete rappresentato per me e per l’immeritato bene che avete avuto nei miei confronti e che ho potuto sperimentare in tante occasioni in questi anni. Vi auguro di trovare nella Chiesa con Papa Francesco, con il vescovo Antonio e con il vostro nuovo parroco don Alfredo una rinnovata fiducia e una giusta collaborazione per un nuovo futuro della parrocchia”.

“Mi sento un vero beneficato e molto fortunato”, ha concluso il parroco. “Ho tanti ricordi belli che non dimenticherò. Un abbraccio a tutti forte, forte, forte”.

La Santa Messa è stata concelebrata da don Francesco Cortellini e dal neo sacerdote don Andrea Bani, che nella parrocchia di Cavatigozzi ha prestato servizio come seminarista. Presente anche il seminarista Valerio Lazzari che l’1 ottobre verrà ordinato diacono. Ad animare la celebrazione la Schola Cantorum del paese. A don Franco è stato donato un quadro raffigurante la chiesa di Santa Maria Maddalena rinnovata e abbellita proprio grazie al parroco, che negli anni ha promosso i lavori di restaurato degli affreschi della volta e di tinteggiatura dell’esterno dello storico edificio.

La festa è proseguita in serata all’Oratorio di Cavatigozzi per un divertente apericena che ha visto la partecipazione di oltre trecento persone. Ora la comunità si prepara al passaggio di testimone con la Messa di ingresso del nuovo parroco don Alfredo Valsecchi, in programma domenica 8 ottobre.

