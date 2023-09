Nel settore immobiliare cresce il prezzo degli affitti anche in quelle province come quella cremonese che si sono sempre contraddistinte per numeri più bassi rispetto alla media. I numeri sono forniti da immobiliare.it, Cremona resta comunque il territorio in Lombardia con il prezzo medio più basso.

Ad agosto 2023, 7 euro e 51 al metro quadro per le case in affitto, significa per fare un esempio per un appartamento da 60 metri quadri un canone mensile da 450 euro.

L’aumento rispetto ad agosto 2022 è del 7,44%, più significativo rispetto ad altre province come Lodi, Mantova, Varese e Sondrio, persino più di Brescia e Bergamo dove l’aumento è stato del 6,1%. Guardando invece al lungo periodo e facendo un confronto con i prezzi del 2015, 8 anni fa il prezzo medio al metro quadro per le case in affitto era di 6 euro e 10, la variazione da allora è stata del 23,11%. Una percentuale ancora bassa se raffrontata con province come Milano, Monza e Como, dove negli ultimi 8 anni gli affitti sono saliti di oltre il 40%.

© Riproduzione riservata