In via Palestro, nell’area di proprietà della Provincia di Cremona adiacente al Liceo Scientifico “G. Aselli”, sorge Fonte Rotary, la terza casa dell’acqua cittadina a disposizione di tutti i cittadini e in modo particolare dei tanti studenti che ogni giorno transitano nella via, sede di diversi istituti scolastici e punto di collegamento tra la stazione dei treni e degli autobus e il centro storico.

«Siamo lieti di inaugurare un altro punto di erogazione di acqua a chilometro zero, a bassissimo impatto ambientale e buona da bere. Fonte Rotary è frutto del contributo di diverse realtà pubbliche e private che, insieme, hanno voluto offrire un servizio a tutta la popolazione, soprattutto alle giovani generazioni», ha dichiarato il Presidente di Padania Acque Cristian Chizzoli.

Alessandro Lanfranchi, Amministratore delegato di Padania Acque ha posto l’accento sul valore della risorsa idrica, bene comune: «Mettere a disposizione della collettività un impianto di distribuzione di acqua potabile è un dovere del gestore idrico, delle istituzioni e della società civile. Fonte Rotary è un importante progetto di sostenibilità ambientale, economica e sociale a favore di tutti».

«Una piccola, ma significativa, festa per il Club e per tutta la città. La casa dell’acqua rappresenta un segno tangibile del contributo offerto dal Rotary, in sinergia con altre realtà del territorio» – ha commentato Silvio Sassano, past president del Cremona Monteverdi e promotore dell’iniziativa.

Enrico Basola, Presidente del Rotary Club Cremona Monteverdi, ha espresso soddisfazione e ringraziato per il progetto realizzato in sinergia che consente di promuovere il consumo di acqua di rete e di limitare l’utilizzo della plastica.

Lino Fiorini, Presidente del Gruppo ecologico El Muròon, ha spiegato che la realizzazione di Fonte Rotary rientra nelle finalità dell’associazione nata trent’anni fa per la difesa ambientale del territorio. Per questo motivo, in collaborazione con il Rotary Club Monteverdi Cremona, El Muròon ha deciso di partecipare al bando promosso dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, ottenendo un contributo economico per la realizzazione della casa dell’acqua.

Silvia Genzini, consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica, ha manifestato apprezzamento per la decisione di collocare Fonte Rotary in un punto strategico che permette agli studenti di beneficiare di un’acqua di qualità ed ecologica.

Andrea Virgilio, vicesindaco del Comune di Cremona, si è complimentato con Padania Acque per il servizio efficiente reso al territorio, che unisce la cura e la tutela della risorsa idrica all’innovazione tecnologica.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato anche l’Assistente del Governatore Domenico Maschi, il Presidente del Rotary Club Cremona Claudio Bodini, il Presidente del Rotary Club Cremona Po Fabio Bosio, il Presidente del Rotaract Cremona Fabio Leggeri e tanti soci del Club Rotary

© Riproduzione riservata