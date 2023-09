Verdone “Dopo Carlo 2 penso a un ritorno al cinema”

ROMA (ITALPRESS) – Se nella prima stagione lo avevamo lasciato in preda alla candidatura a sindaco di Roma, in questa seconda stagione di “Vita di Carlo” Verdone se la vedrà con le difficoltà nella realizzazione del suo film d’autore, “Maria F” il suo “Otto e mezzo”. Dopo il grande successo della prima stagione, “Vita da Carlo” torna dal 15 settembre con dieci episodi su Paramount+ a raccontare la vita frenetica e caotica di Carlo Verdone nei panni di padre, regista, attore, amico ed ex marito. Nel cast – largamente presente, insieme a registi e produttori, alla presentazione odierna alla Casa del Cinema – molti volti noti al grande pubblico e già presenti nel precedente stagione (Max Tortora, Maria Paiato, Monica Guerritore, Filippo Contri e Caterina De Angelis) ma tante anche le new entry (Sangiovanni, Stefania Rocca, Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Fabio Fazio, Maria de Filippi e Zlatan Ibrahimovic). Verdone pensa “ad un ritorno al cinema, ovvio. Una volta terminate le serie, c’è il film. Ce lo abbiamo anche da contratto. Quella di Maria F è una storia vera che se non avessi ritrovato una scatola con delle foto e oggetti non mi sarebbe venuto in mente di scriverne. Ecco, quello potrebbe essere un film di autore. Forse me lo sono bruciato con la serie ma mai dire mai”.

xc5/tvi/gtr

© Riproduzione riservata