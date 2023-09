In occasione di Cremona Musica International Exhibitions And Festival, dal 22 al 24 settembre aCremonaFiere, saranno presenti alcuni rappresentanti della “Recycled Orchestra di Cateura”, composta da giovani musicisti del Paraguay che si esibiscono con strumenti realizzati da materiali riciclati, presso la discarica di Cateura, vicino ad Asunción.

La Recycled Orchestra di Cateura è nata nell’omonimo quartiere di Cateura, una delle comunità più povere di Asunción, capitale del Paraguay. Guidati dal direttore musicale Favio Chávez, questi giovani artisti hanno trasformato oggetti di uso quotidiano in strumenti musicali di incredibile bellezza. Rottami di metallo, lattine, tubi di plastica e altro ancora sono stati trasformati in violini, violoncelli, flauti e chitarre. Il loro motto è “Ci inviano spazzatura e noi restituiamo musica”.

La Recycled Orchestra di Cateura ha dimostrato che la passione per la musica e la creatività possono superare qualsiasi ostacolo, persino la povertà estrema. La loro storia è un esempio straordinario di come la musica possa trasformare le vite e creare un impatto positivo sulla società.

In occasione della loro visita a Cremona La Recycled Orchestra di Cateura riceverà il Cremona Musica Award per la categoria “progetto” e due dei giovani musicisti si esibiranno a Cremona Musica con i loro violini e viole costruiti da materiale di scarto: il 22 settembre alle 13 presso la Media Lounge, al termine della tavola rotonda “Musica Solidale”, e il 23 settembre alle 21 presso l’Auditorium Arvedi del Museo del Violino, nell’ambito della serata di gala di Cremona Musica in cui avrà luogo anche il conferimento del Cremona Musica Award.

“Si tratta di un appuntamento che abbiamo fortemente voluto- spiega il Presidente di CremonaFiere Roberto Biloni- perché è portatore di un messaggio per la comunità molto importante. Il progetto richiama l’attenzione alla coscienza sociale di responsabilità, attenzione all’ambiente e alle scelte sostenibili. Ma soprattutto evidenzia il ruolo sociale e culturale della musica come elemento fondante del diritto all’educazione e al benessere di tutti, adulti e bambini. Il ruolo delle fiere è anche quello di mostrare le virtù del settore al resto del mondo. Questo progetto ne è un esempio ”.

Per sostenere questo importante scambio culturale CremonaFiere ha organizzato una visita dei rappresentanti dell’Orchestra presso la Scuola di liuteria di Cremona con l’obiettivo di sigillare un sodalizio internazionale tra la città in cui ha sede il polo fieristico e il Paraguay.

Programma completo su https://cremonamusica.com/

