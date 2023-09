Auditorium G. Arvedi gremito per l’evento musicale che la sera del 13 settembre ha coronato i festeggiamenti del decennale di fondazione del Museo del Violino di Cremona: la sala ha ospitato il “Concerto per la Pace”, con l’orchestra da camera I Filarmonici di Roma e due talentuosi astisti dalla storia particolare.

Sono la violinista russa Ksenia Milas e il violinista ucraino Oleksandr Semchuk, coppia nella vita e nell’arte che dopo il deflagrare della guerra si è impegnata per raccogliere fondi attraverso la musica. In programma nel concerto cremonese, L’estate e L’inverno da ‘Le quattro stagioni’ di Vivaldi, poi un’incursione nelle pagine di Bach fino a concludere con l’esecuzione in prima assoluta della ‘Fantasia Concertante’ composta da Stefano Delle Donne e dedicata ai due artisti come simbolo di pace e libertà.

Servizio Federica Priori

