Il tecnico grigiorosso Ballardini ha commentato il pari del Mapei Stadium ai microfoni di Cremona1: “Nel primo tempo la Reggiana oltre al gol e la prodezza di Portanova non ha avuto occasioni, mentre noi ne abbiamo create 4-5. La Cremonese oggi è riuscita, nelle difficoltà, a rimontare contro una squadra che gioca nella propria metà campo, è un grande merito. La formazione, a prescindere dai giocatori offensivi, deve essere solida. Ancora non diamo la sensazione di solidità. Dobbiamo essere bravi nel gioco con qualità, coniugando questi fattori. Noi abbiamo presentato tanti giocatori offensivi, ma ad oggi l’unico attaccante ad aver segnato è Coda. Non è che sei più pericoloso se metti 4-5 attaccanti, serve attaccare con velocità”.

Poi un commento su alcune scelte e Okereke: “Con Ghiglione a destra e Sernicola a sinistra abbiamo già giocato a Terni, è vero comunque che Abrego non è un esterno a tutta fascia. Okereke sarà un giocatore importante per noi, serve la giusta testa ed il giusto impegno, il cuore deve battere per la Cremonese”.

