Cremona, un tappeto fiorito! Al via sabato mattina le Invasioni Botaniche, la quarta stagione autunnale. Fino alle 19 di domenica più di 80 espositori in città con i profumi, i sapori e i colori dell’autunno ormai alle porte. La manifestazione in corso è dedicata al peperoncino, pianta dalle molteplici proprietà, ma anche molto decorativa e di facile coltivazione: con l’aiuto dei florovivaisti presenti in centro si può imparare a conoscerne le diverse varietà e a far crescere anche piantagione domestica. Ma non è tutto: a “Le Invasioni Botaniche” si possono trovare tantissimi tipi di piante: carnivore, grasse, succulente, bonsai e una bella collezione di orchidee, perfette per ravvivare l’interno delle case dei cremonesi e dei turisti che stanno arrivando in città.

Presenti le piante aromatiche da coltivazione biologica, annuali e perenni, che, si possono raccogliere ed essiccare in vista della stagione fredda per insaporire le nostre ricette ma anche per preparare ottime tisane ed infusi. Un’invasione di sapori autunnali nei Giardini di Piazza Roma dove si può fare scorta di miele, marmellata e cioccolato. Il rosso è il colore della manifestazione, come rosse sono le vetrine dei negozi allestite a cura dei commercianti.

