Stefano Bonaccini ha chiuso la Festa dell’Unitá a Cremona con un dibattito/dialogo in cui il segretario del partito democratico ha toccato i punti salienti della politica e dell’attualità: dal salario minimo ai fondi per le imprese (“non ci dobbiamo mai dimenticare delle imprese perché non voglio regalare alla destra dei voti gli imprenditori che la destra non si merita” ha detto), dalle accise troppo alte sulla benzina alle difficoltà di molte famiglie ad arrivare alla terza settimana del mese, con stipendi troppo bassi.

Porta Mosa a Cremona piena per ascoltarlo, tanti volti della politica provinciale giunti a Cremona, dal vicesindaco Andrea Virgilio a Maura Ruggeri fino al sindaco di Crema Fabio Bergamaschi. fband

© Riproduzione riservata