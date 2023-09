BSP, dalla formazione continua un’arma in più nella lotta al cancro

Sviluppare e produrre, per conto terzi, farmaci antitumorali ad alta potenza: è la missione di BSP Pharmaceuticals, azienda che, attraverso tecnologie all’avanguardia e personale altamente qualificato, si propone come punto di riferimento al fianco delle principali realtà del mondo farmaceutico impegnate nello sviluppo di terapie contro il cancro di ultima generazione. Un piano formativo realizzato in partnership con Fondimpresa, associazione no profit costituita da Cgil, Cisl e Uil, ha permesso a BSP di crescere ulteriormente.

fsc/mrv

