Sei punti e una sola vittoria in cinque partite. È questo il percorso della Cremonese in questo avvio di stagione che non è andato come ci si immaginava. La retrocessione dalla Serie A è stata accompagnata da un mercato di primissimo livello, un segno tangibile di come il club non avesse alcuna intenzione di tirarsi indietro, quanto piuttosto di ripartire il prima possibile.

Quanto raccolto, però, rimane comunque poco, anche dopo appena 5 giornate. Se nulla ancora è stato deciso, in casa grigiorossa non possono che esserci riflessioni sull’operato del tecnico Davide Ballardini e, di conseguenza, sul suo futuro.

Se da un lato il tempo trascorso è certamente limitato, dall’altro i 7 punti dal primo posto sono già un solco importante, anche considerato che altre due squadre potrebbero agganciare il Parma capolista qualora vincessero i recuperi.

Uno scenario che renderebbe la rincorsa alla promozione diretta certamente arduo, per quanto il tempo per ricucire non manchi.

Lungi dal prendere una decisione di pancia, la Cremonese vuole comunque analizzare bene quanto messo in campo finora e le prospettive per il prossimo futuro e in questo scenario inevitabilmente rientra anche il discorso relativo alla guida tecnica.

