Per il compleanno del neo marito Riccardo, Francesca Ferragni ieri è venuta a Cremona (sua città natale) per festeggiare con la famiglia di lui. Francesca, sorella di Chiara Ferragni, si è concessa quindi un giro anche in centro città con le invasioni botaniche come testimoniano alcune foto che l’influencer ha scattato con i fan. Sul suo account, invece, soltanto una foto stretta dei fiori cremonesi in centro città.

F.B.

© Riproduzione riservata