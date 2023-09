“È atteso per novembre il pronunciamento del Tar in merito al ricorso di Stradivaria nei confronti di Aria spa, la società di Regione Lombardia concessionaria del progetto autostradale che riguarda il collegamento veloce tra Cremona e Mantova. A seguito di quel pronunciamento, indipendentemente dal contenuto, ci aspettiamo, una volta per tutte, parole chiare e definitive dal presidente Fontana che in merito a questo intervento si era preso degli impegni precisi e che da tempo tace, probabilmente in attesa dell’esito del ricorso.

Abbiamo atteso 30 anni e altri due mesi non rappresenteranno certo un problema, ma ormai il tempo è scaduto e Fontana dovrà dire come intende mantenere gli impegni presi per togliere il cremonese dell’isolamento infrastrutturale”.

Così il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, dopo l’audizione che si è svolta questa mattina in commissione Trasporti e infrastrutture con il coordinamento dei comitati “No Autostrade Cremona – Mantova e Tirreno – Brennero” in merito al progetto autostradale Cremona-Mantova e alla riqualificazione della S.S. 10.

A chiedere senza mezzi termini l’abbandono dell’autostrada e invece un miglioramento della viabilità esistente puntando soprattutto sulla ferrovia, sono invece i M5S, intervenuti nella stessa commissione (LEGGI QUI).

Come noto l’autostrada è fortemente voluta dalle categorie imprenditoriali, che dati alla mano hanno dimostrato il danno in termini economici derivante dall’isolamento del Cremonese.

