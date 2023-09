Terminati a Cremona gli appuntamenti all’aperto, la rassegna Letture sul Po prosegue con una serie di incontri che si terranno, per l’intero autunno, nella Sala Eventi di SpazioComune. Il primo è in programma venerdì 22 settembre, alle ore 17, quando il docente universitario Davide Persico parlerà dell’ecosistema tipico della Pianura Padana e del ruolo del lupo. L’ingresso è libero e gratuito.

Durante l’incontro saranno affrontati i temi riguardanti la tutela dell’ambiente così come l’approfondimento degli aspetti peculiari dell’ecosistema che caratterizza le sponde del Po, il tutto con un taglio colloquiale, di confronto, in grado di fornire al tempo stesso informazioni utili per poter osservare l’ambiente che ci circonda con un occhio più consapevole consapevole le aree verdi del nostro territorio e non solo. Ci sarà anche un focus sul ruolo del lupo, animale che recentemente è tornato anche in pianura e la cui presenza desta interrogativi e curiosità.

L’incontro con Davide Persico, oltre ad inaugurare gli appuntamenti autunnali della rassegna Letture sul Po, grazie all’interessamento degli organizzatori della Fiera del Libro, costituisce anche un’anteprima di questa manifestazione in modo da coinvolgere un numero sempre maggiore di persone con proposte originali legate al territorio attraverso la divulgazione e l’approfondimento di testi e testimonianze di studiosi ma non solo.

Per rimanere aggiornati sulla programmazione di Letture sul Po è possibile scaricare la brochure in versione digitale dal sito www.parcopomorbasco.it oppure consultare la pagina Facebook @parchinaturacremona. Per informazioni o invio di materiale si può contattare il Settore Area Vasta del Comune ai numeri 0372-407672 o 0372-407528.

© Riproduzione riservata