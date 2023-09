Riparata e di nuovo funzionante è stata riposizionata questa mattina, in largo Boccaccino, la pompa, dotata di manometro, per gonfiare le ruote delle biciclette. E’ questa la prima iniziativa, a Cremona, nell’ambito delle attività promosse dal Comune, in collaborazione con FIAB Cremona Biciclettando, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile alla quale il Comune di Cremona ha aderito. Presenti al riposizionamento l’assessora alla Mobilità Sostenibile Simona Pasquali, affiancata da Ugo Gagliardi, funzionario del Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione, TPL del Comune, Piercarlo Bertolotti, presidente di FIAB Cremona Biciclettando, nonché alcuni volontari di questa associazione.

Le iniziative in programma proseguono domani, mercoledì 20 settembre, con Il Giusta Bici. In occasione del mercato settimanale, presso la pagoda dei giardini di piazza Roma, dalle 9 alle ore 13, la Ciclofficina offrirà un controllo e piccole riparazioni, informazioni su piste ciclabili, ciclista illuminato, contrasto al furto. Uno spazio-laboratorio per conoscere come regolare i freni, riparare una foratura e molto altro; dalle ore 9:30 alle ore 11:30, in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale, si parlerà di come utilizzare correttamente le piste ciclabili e della circolazione dei velocipedi in area pedonale, in area mercato e di come essere illuminati di sera, nonché come contrastare il furto della propria bicicletta. Dalle 16 alle 18 in via Massarotti, angolo via Spalato e angolo via Ghinaglia, verrà spieghato ai ciclisti e agli automobilisti il funzionamento corretto delle corsie ciclabili e delle case avanzate, una novità per la città.

Giovedì 21 settembre sarà la volta del Ciclista illuminato. Dalle ore 20:30 alle ore 22, in corso Vittorio Emanuele II (di fianco al teatro Ponchielli), i volontari di FIAB, in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale, saranno presenti per sensibilizzare i ciclisti sull’importanza dell’utilizzo delle luci di sera distribuendo apposito materiale informativo.

Cambia Stile, vai in bici! è lo slogan che quest’anno caratterizza la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che è divenuta da diversi anni un appuntamento consolidato per tutte le amministrazioni che si impegnano al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia del proprio territorio, tramite anche comportamenti consapevoli in grado di migliorare la mobilità urbana prediligendo lo spostamento a piedi e in bici, quando possibile. Ogni anno, infatti, in questo periodo, migliaia di città e milioni di cittadini europei festeggiano la mobilità sostenibile e lanciano un messaggio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita.

E così fa anche il Comune di Cremona con questa campagna che cerca di evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi, con creatività e impegno per aumentare la consapevolezza sulla mobilità “a zero emissioni” e promuovere il cambiamento comportamentale a favore di un comportamento più dinamico. E’ stata così individuata una serie di attività per stimolare la cittadinanza a ripensare alle proprie abitudini quotidiane negli spostamenti rendendoli più sostenibili, partendo dal Piano della Mobilità e della Sosta e dal BiciPlan, favorendo in particolare l’utilizzo delle numerose piste ciclabili cittadine realizzate nel corso dell’ultimo triennio, che hanno implementato la rete ciclabile urbana, così da consentire utilizzare in modo più facile e sicuro mezzi a zero emissioni.

