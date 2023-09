ROMA (ITALPRESS) – “Generazione G ovvero Generazione Genitori è un progetto nato per supportare la natalità, le famiglie fragili con aiuti concreti di servizi di assistenza e la fornitura di beni essenziali per supportare una genitorialità che dovrebbe essere più facile”. Lo dice Alberto Rivolta, ceo di Prénatal, in occasione del 60esimo anniversario del marchio.

