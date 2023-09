Paura ad Annicco mercoledì 20 settembre, alle 6.30 di mattina, per un uomo di 49 anni: l’uomo stava guidando la sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura si è ribaltata sulla Sp 47. Immediatamente allertate le forze dell’ordine: giunti sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo che non ha riportato ferite serie. La circolazione ha subito rallentamenti per i rilievi e la rimozione dei mezzi.

© Riproduzione riservata