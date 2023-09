ROMA (ITALPRESS) – Mooney, fintech partecipata da Enel e Intesa Sanpaolo, entra nel mercato del tele pedaggio. Lo fa con la sua app per la mobilità MooneyGo, grazie alla quale sarà possibile pagare il pedaggio sulla rete autostradale italiana e in più di 300 parcheggi convenzionati con Telepass, il biglietto per l’area C di Milano e il traghetto per lo Stretto di Messina.

mgg/gtr

© Riproduzione riservata