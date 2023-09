Il Comune di Cremona ha aderito alla campagna di Legambiente “Puliamo il Mondo” in programma il 22, 23 e 24 settembre. Sono queste le date da mettere in agenda per combattere tutti insieme la piaga dei rifiuti abbandonati. Lo slogan di questa edizione è Per un clima di pace, un messaggio forte e chiaro che idealmente unirà tutte le iniziative per restituire alle comunità luoghi più puliti, accoglienti ed inclusivi. Quello che si propongono gli organizzatori è arrivare ad avere un mondo sostenibile per tutti, in un rapporto equilibrato e rispettoso tra gli esseri umani, la natura e tutti gli esseri viventi.

Con la collaborazione del Comune e la partecipazione delle Guardie Ecologiche Volontarie del PLIS del Po e del Morbasco, il Circolo VedoVerde Legambiente Cremona ha organizzato una serie di iniziative, aperte a tutti i cittadini, coinvolgendo in particolare le scuole e i Comitati di quartiere. Il primo appuntamento è venerdì 22 settembre. Dalle 9, partendo da piazza Stradivari, verrà effettuata una raccolta straordinaria di mozziconi nelle vie del centro. A questa prima iniziativa partecipano allieve e allievi di 8 classi della scuola secondaria di primo grado Virgilio, di due classi della scuola primaria Manzoni, di una classe della scuola infanzia Aporti e di due classi della scuola infanzia Zucchi. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale interverrà l’assessore con delega alla Gestione Integrata dei Rifiuti Maurizio Manzi. Al quartiere Zaist, con ritrovo al parco del Volontariato, si procederà alla rimozione dei rifiuti. Giorno e ora del ritrovo saranno comunicati attraverso l’account FB del locale Comitato di Quartiere (quartiere6cremona).

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo che vede, ogni anno a fine settembre, volontari di tutto il mondo darsi danno appuntamento in più di 120 Paesi per scendere in piazza con l’intento di dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità territoriale. Introdotta in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente ormai da anni su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di migliaia di gruppi di quelli che vengono definiti volontari dell’ambiente.

Si tratta della più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente e giunta ormai alla XXIX edizione, che si avvale della collaborazione di ANCI e del patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’UPI (Unione Province Italiane).

