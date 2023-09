Migranti, De Luca “Cpr? Non abbiamo capito cosa vuole fare il governo”

NAPOLI (ITALPRESS) – Sui Centri di permanenza per i rimpatri “noi non abbiamo capito ancora cosa vuole realizzare il Governo, quindi siamo nell’impossibilità di esprimerci”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Campania Libri Festival. “Noi abbiamo già centri di accoglienza in Campania” ricorda il governatore che poi aggiunge: “Sono convinto che sia un problema drammaticamente complesso, nel quale dovremmo fare uno sforzo per evitare demagogia e propagandismi, come quelli che abbiamo conosciuto da parte dell’attuale maggioranza di Governo. Ma dovremmo trovare una linea di condotta comune nel nostro Paese, perché il tema riguarderà un’intera epoca”.

