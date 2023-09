Onu, Tajani “Parlare di Ucraina ma anche di migrazioni”

NEW YORK CITY (STATI UNITI) (ITALPRESS/LA VOCE DI NEW YORK) – “E’ assolutamente giusto parlare di Ucraina in questa sede, è un tema fondamentale, ma il problema delle migrazioni non va sottovalutato. Dobbiamo guardare a Oriente ma anche a Sud. È un tema che va oltre la questione di Lampedusa, riguarda la stabilità del continente africano, abbiamo posto la questione anche al vertice Nato”. Lo ha detto il vicpremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu, a New York.

col/sat/gsl (video di Stefano Vaccara)