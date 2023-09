Nella mattinata odierna, presso la Parrocchia di S. Ilario in Cremona, è stata celebrata una funzione religiosa in onore di “San Matteo”, Patrono della Guardia di Finanza. La Santa Messa è stata officiata da Don Irvano Maglia parroco di S. Agata e S. Ilario.

Alla cerimonia religiosa erano presenti le massime autorità civili e militari della Provincia di Cremona. Erano presenti numerosi finanzieri, in servizio e in congedo, del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Tributaria, del Gruppo e della Compagnia di Crema.

Al termine della cerimonia, il Comandante Provinciale della Guardia di finanza, Col. Massimo Dell’Anna, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti. Si è rivolto quindi ai propri finanzieri invitandoli a riflettere con molta attenzione sulle responsabilità che derivano dallo “status” che ricoprono e sui loro compiti, in primis, quello di tutelare le libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti per garantire il raggiungimento di una maggiore equità sociale.

“L’esempio di San Matteo – ha proseguito il Colonnello Dell’Anna – deve rappresentare un monito costante, uno stimolo per le donne e gli uomini in uniforme gialloverde a interpretare la propria funzione sempre al servizio del prossimo, sforzandosi di percorrere, ogni giorno, in sinergia con i colleghi delle altre forze di polizia e i rappresentanti delle Istituzioni di ogni livello, lo stretto sentiero che coniuga legalità e umanità”.

