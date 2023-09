Mercoledì 20 settembre il gruppo di cittadino di Forza Italia a Cremona si è riunito per avviare una prima occasione di confronto in vista delle elezioni amministrative del 2024. Oltre al Commissario Cittadino Luca Ghidini, sono intervenuti il Consigliere Comunale Saverio Simi e il Commissario Provinciale Gabriele Gallina.

“Non è stata la presentazione di un programma elettorale – afferma Ghidini – ma il lancio di alcuni spunti che vogliono far riflettere su partite fondamentali che riguardano i cittadini cremonesi, avendo ben chiara una premessa fondamentale: la centralità della persona. Questo è stato il punto chiave della serata: nulla viene prima della società, neanche lo Stato, neanche la politica”.

Si è parlato quindi del calo della natalità, “dell’alleanza tra scuola e famiglia; della formazione professionale per giovani diplomati offerta da Istituti Formativi innovativi – si pensi alla sfida delle ITS Academy che dovrà essere affrontata anche a Cremona – un sistema di Welfare a vantaggio di famiglie e lavoratori che coinvolga anche soggetti privati a supporto di quelli pubblici; la costruzione di una città che riconosca la libertà dell’anziano – una quota sempre più consistente della popolazione locale. E ancora, un’offerta culturale che sia a servizio della città, e non ad uso esclusivo di pochi appassionati; una cura dei luoghi grazie a manutenzione, pulizia e sicurezza”.

“Queste sono solo alcune delle tematiche che verranno approfondite nel corso delle prossime settimane in occasione di incontri specifici dove, con sufficiente autorevolezza, ci si confronterà a viso aperto con tutti coloro che hanno a cuore il benessere della comunità cremonese. L’obiettivo? Riunire un gruppo di persone appassionate, capaci e con valori condivisi in vista dell’imminente impegno elettorale”.

