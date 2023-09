San Carlo Cremona ospiterà dal 6 ottobre al 31 dicembre prossimi la mostra personale di Jessi Reaves, “Above the cold”, terza mostra del 2023 allestita all’interno della seicentesca chiesa sconsacrata di San Carlo in Via Bissolati 33.

Per il biennio 2022-2023 San Carlo Cremona ha intrapreso una collaborazione con Servane Mary, artista di base a New York, la quale ha invitato gli artisti ad esporre nello spazio cremonese. Ogni mostra è una presentazione site-specific del lavoro di un artista.

