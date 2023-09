Gli studenti di un liceo di Messina devono ripetere gli esami

ROMA (ITALPRESS) – È stata rinviata la prova orale di maturità per gli studenti della 5L del Liceo Galileo Galilei di Spadafora, in provincia di Messina. Tutto è iniziato lo scorso 8 settembre quando il direttore generale dell’Ufficio Scolastico della Regione Sicilia ha annullato l’esame orale di maturità, dopo il ricorso di una studentessa. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio.

