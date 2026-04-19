Sassari ko: per la Vanoli è salvezza senza calcoli. Prossima fermata Varese

Giornata di riposo per la Vanoli Cremona che, in attesa di tornare in campo a Varese la prossima giornata, può festeggiare la matematica salvezza con tre partite di anticipo. Già la settimana scorsa tutti i possibili incroci di eventuali arrivi a tre o a quattro, mettevano i biancoblù in una situazione di assoluta sicurezza nelle varie classifiche avulse.

Anche con arrivo a 4 tra Sassari, Cremona, Treviso e Cantù, Cremona avrebbe avuto dalla sua il quoziente punti più alto e dunque la salvezza. Calcoli complicati che oggi non sono più necessari perché la sconfitta di Sassari decreta la matematica salvezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Gli isolani, attualmente in ultima posizione, devono ancora riposare e hanno infatti solo quattro punti a disposizione per tentare la scalata, senza dunque poter più insidiare Durham e compagni.

Nella 27^ giornata giocata oggi Sassari ha ceduto in casa con Venezia 79-98, mentre Treviso ha battuto Udine 92-82 e Cantù ha avuto la meglio su Varese 100-96. Al momento ultime in classifica a pari punti figurano Treviso e Sassari, quest’ultima in svantaggio per differenza canestri e con i veneti che hanno a disposizione una partita in più da giocare.

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