Un’invasione pacifica e colorata quella ospitata da piazza Stradivari nella serata del 21 settembre, per la seconda edizione di “In Vespa di Sera”. La due ruote più amata dagli italiani è stata protagonista del raduno promosso dal Cavec e il locale Vespa Club, sodalizio nato solo un anno fa ma velocemente cresciuto in questi mesi.

Oltre 220 i veicoli che hanno preso parte al meeting, provenienti da tutta la Lombardia e da buona parte dell’Emilia Romagna. Insomma, un mito che si rinnova nel tempo e che trova nuova linfa nell’entusiasmo dei tanti appassionati che hanno affollato la piazza in sella alle loro due ruote, raccontando una storia lunga 70 anni: dai modelli a faro basso degli anni Cinquanta, alle GS che traducono lo spirito arrembante del decennio successivo, fino ad arrivare alle ormai ricercatissime 125 Primavera ed Et3, icone degli anni Settanta. La carovana dei veicoli, scortata dalla Polizia Locale, è partita intorno alle 21 in un tour per le vie della città.

Grande la soddisfazione di Claudio Pugnoli, presidente del Cavec e grande appassionato. “Questa sera ci regala sempre emozioni particolari e bellissime” ha detto. “Testimonia la versatilità del nostro sodalizio, la capacità di guardare oltre i confini dei mezzi che sono già rigorosamente d’epoca. Ci inebria di futuro perché ci restituisce una passione autentica e una volontà di fare cultura, perché rende protagonisti i giovani e ci invita a confrontarci con il loro modo di intendere il collezionismo”.

© Riproduzione riservata