Prosegue “Cremona musica”, che fa convergere nel polo fieristico cittadino espositori provenienti da tutto il mondo con un ventaglio di eventi fra concerti convegni e presentazioni delle principali novità del settore. Come di consueto, un intero padiglione è dedicato agli strumenti ad arco con l’area Mondomusica, nucleo storico della manifestazione che propone stand dei liutai, dei produttori di accessori e forniture per la liuteria, degli editori musicali. Fra i Maestri presenti anche numerosi cremonesi, come Angelo Sperzaga.

La kermesse è inoltre un’occasione per gli artisti di provare gli strumenti conoscendo di persona chi li ha costruiti, incontrare il pubblico in un contesto diverso da quello delle sale da concerto, ritrovare colleghi in arrivo da lontano come racconta la violinista Monia Ziliani.

“Cremona musica” è visitabile dalle 10 alle 18 fino a domenica, sul sito web è disponibile il programma completo degli eventi.

