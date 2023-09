Nel centenario della nascita, Cremona non poteva dimenticare la figura di don Lorenzo Milani, il cui insegnamento sulla pace, sulla Costituzione, sull’inganno che rappresentano tutte le guerre che spesso si giustificano con un’idea sbagliata di patria, assume oggi una grande e forte attualità di fronte al conflitto in Ucraina. Per questo la Tavola della pace e la Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Cremona promuovono mercoledì 27 settembre ore 21 presso la sede Acli di via cardinal Massaia 22 una iniziativa pubblica su ” Don Lorenzo Milani, attualità di un profeta”. Relatore: Francesco Gesualdi, alunno di don Milani nella scuola di Barbiana, impegnato oggi sui grandi temi della giustizia sociale e della giustizia ambientale, fondatore a Vecchiano del Centro Nuovo Modello di sviluppo.

