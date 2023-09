Pubblicate dall’Ats della val Padana (Cremona e Mantova) le graduatorie dei medici che hanno riposto al bando regionale per l’assegnazione dei posti negli ambiti carenti. 21 i medici inseriti nell’elenco tra medici già specializzati e corsisti iscritti alla specializzazione. Ancora pochi rispetto al fabbisogno, visto che sono più di 70 i posti vacanti.

Inoltre ora c’è da capire se tutti costoro accetteranno l’incarico, a questo fine l’Ats sta conducendo l’interpello.

Resta quindi cruciale risolvere un problema ormai diventato cronico come quello della mancanza di ricambio tra medici in età di quiescenza e nuove leve.

Esemplificativa è la situazione in provincia di Cremona dove dei 21 in graduatoria, uno solo è già specializzato in Medicina Generale e ha chiesto l’assegnazione nell’ambito Cremona ovest, mentre sono 20 i corsisti che si stanno specializzando. Si tratta di medici giovani o giovanissimi: un solo 50enne e due quarantenni; per il resto, una maggioranza di trentenni che in alcuni casi sono appena al primo anno di specializzazione.

Quasi tutti sono residenti in provincia di Cremona, tranne un paio di lodigiani e un mantovano, un elemento importante quello della residenza, perchè costituisce una possibile garanzia di continuità nel servizio anche per gli anni a venire.

Come dichiarato anche recentemente dal direttore del dipartimento cure primarie dell’Ats Gianmario Brunelli, la situazione in provincia di Cremona è meno grave rispetto ad altre zone: nel nostro territorio allo stato attuale ogni cittadino ha la possibilità di scegliere un medico di famiglia, cosa non sempre garantita altrove. Una situazione di precario equilibrio raggiunta con l’innalzamento dei massimali di pazienti (ben 82 medici in provincia di Cremona raggiungono i 1800 – 2000 iscritti) e con la disponibilità dei più anziani a rimanere in servizio fino a 72 anni.

