Prosegue fino al 1° ottobre presso l’Abbazia di Chiaravalle a Milano la mostra fotografica Frammenti d’India, dell’imprenditore cremonese famoso in tutto il mondo per i suoi formaggi, ma anche fotografo Antonio Auricchio con alle spalle 12 mostre e 4 libri fotografici, raccolti in oltre 100 viaggi in Africa e India.

Nella cappella di San Bernardo dell’abbazia sono esposte 23 foto di che portano il visitatore in India, appassionato di fotografia l’imprenditore intraprende in questa mostra un viaggio antropologico, emozionale e spirituale con fotografie inedite di alcune popolazioni che orami stanno scomparendo tra cui quelle del Nagaland e dell’Arunacial Pradesh. La mostra è stata promossa dalla Fondazione Grana Padano, di cui l’imprenditore fa parte ed è a scopo benefico, infatti il ricavato della vendita delle stampe delle foto sarà portato personalmente dall’imprenditore al Mother Teresa Center di Roma.

La scelta dell’abbazia non è casuale: sembra infatti che il formaggio grana della pianura padana nacque nel 1135 proprio qui nell’abbazia di Chiaravalle.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata