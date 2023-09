Il prossimo 3 ottobre nel Teatro Filodrammatici di Cremona avrà luogo la I edizione di #VITECONNESSE, iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori fortemente voluta da Santo Canale, ideatore ed organizzatore dell’evento, nel duplice ruolo di agente di Polizia Locale e di presidente della commissione sicurezza in Consiglio comunale. Sarà un incontro con le realtà studentesche pensato per sensibilizzare ed istruire gli studenti a fronteggiare criticità quali bullismo, cyberbullismo e baby gang che troppo spesso occupano le prime pagine delle notizie di cronaca.

Un’iniziativa realizzata con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Cremona, della Provincia di Cremona e di Regione Lombardia, e che ha potuto contare sulla stretta collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

Saranno presenti relatori di spessore che affronteranno il tema da diversi punti di vista, non distogliendo mai l’attenzione dalla vittima ma focalizzandosi anche sulla necessità di intervenire tramite politiche attive in grado di rieducare e reintegrare nella società coloro che in giovane età commettessero tali reati.

“Quello che faremo sarà un identikit di questi comportamenti, spiegando l’impatto psicologico sulle vittime, la necessità di reagire e di denunciare tali fenomeni”, spiega Canale: “Si parlerà poi delle conseguenze dal punto di vista giudiziario per queste tipologie di reati commessi da minori e si concluderà con una riflessione sulla necessità di politiche attive che siano in grado di garantire la rieducazione ed il reinserimento sociale. A questo proposito avremo anche delle testimonianze dirette.”

“Il messaggio che vogliamo portare agli studenti è di non avere paura, che conoscere e riconoscere il pericolo è il primo modo per prevenirlo. E qualora si trovassero ad affrontarlo, devono sapere che non sono soli.”

