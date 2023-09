Il tecnico Giovanni Stroppa ha commentato la pesante vittoria arrivata sul difficile campo del Cosenza ai microfoni di Cremona1: “Partita su un campo difficilissimo, abbiamo iniziato con qualche difficoltà, siamo stati bravi a rispondere sul campo dopo il gol subito. Noi nel primo tempo sbagliavamo troppo e concedevamo campo agli avversari, bastava tenere il palleggio. Con queste armi possiamo sicuramente toglierci delle soddisfazioni. Nel secondo tempo lo spartito è migliorato ed è uscita la qualità dei giocatori. La differenza la fanno sempre i giocatori, bisogna portarli a fare le cose che sanno fare. Poi se c’è un’idea comune ben vengano i giocatori. Sicuramente i nuovi entrati molto meglio rispetto a sabato. Non ho avuto il tempo di scegliere con più convinzione per il poco tempo. Oggi mi sono piaciuti tutti, anche chi non è entrato per l’atteggiamento nello spogliatoio. Tutti devono sentirsi parte di questa squadra. E’ bellissimo avere Coda, potrei dire che può fare di più, ma se fa gol così va bene lo stesso”.

