CROTONE (ITALPRESS) – Pioggia e forti raffiche di vento si sono abbattute sulla provincia di Crotone, dove per tutta la notte sono proseguiti gli interventi dei Vigili del fuoco per la rimozione di alberi e tetti divelti. Danni alla copertura di un capannone con attività commerciali all’interno. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. vbo/gsl

