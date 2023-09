Festa di famigli, ieri, alla Fondazione La Pace di Cremona per i cent’anni di Adele Manara, ospite della struttura da alcuni anni.

Circondata dai familiari e dagli amici, Adele ha vissuto un momento particolarmente gioioso quando, in suo onore, è stato offerto un rinfresco a tutti gli ospiti, con una torta speciale per i suoi cent’anni.

E’ sempre bello sottolineare un traguardo come questo: è il segno di una vita ricca di esperienze che ora trova significato in una quotidianità fatta di momenti intensi, di dialoghi che fanno memoria dei tempi passati, ma proiettati in un futuro che è nelle mani della provvidenza.

Gli anziani sono una ricchezza: ne sono prova le attività quotidiane promosse all’interno della Fondazione La Pace, tra cui uno straordinario corso di acquerelli che sta appassionando tutti i partecipanti.

