Firpo(Assonime)”Grande sfida doppia transizione digitale e ambientale”

MILANO (ITALRESS) – “La doppia transizione digitale e ambientale certamente sarà una sfida grandissima, su cui interviene tutto un corpo normativo nuovo, Questa è una sfida che tocca anche la Corporate Governance e soprattutto la competenza dei consigli di amministrazione”. Lo ha detto Stefano Firpo, direttore generale di Assonime a margine dell’evento milanese organizzato da Deloitte “The Board of the Future. Il ruolo del Board nelle transizioni”. “Noi – aggiunge – forniamo servizi alle nostre associate sui temi della Corporate Governance e del diritto societario, servizi di interpretazione normativa, da un lato, e servizi molto più operativi per aiutare le nostre associate nella strutturazione della governance aziendale, nei regolamenti dei comitati, nei funzionamenti delle attività”.

