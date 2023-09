C’era anche il sostituto procuratore della Repubblica di Cremona Francesco Messina, in rappresentanza della Procura di Cremona, all’incontro che si è svolto ieri in Prefettura a Milano alla firma del protocollo per dare un nome ai morti senza identità.

La regione è la prima in Italia ad adottare un modello che la Commissaria Straordinaria del Governo per le persone scomparse, Maria Luisa Pellizzari, auspica venga esteso a livello nazionale.

In Lombardia sono circa 200 le salme senza identità, ancora da riconoscere, di cui un centinaio a Milano e tra mille e duemila in Italia. Questi numeri sono sottostimati perché è difficile effettuare un censimento completo. Per cercare di restituire dignità a questi cadaveri o resti umani e alle loro famiglie, è stato firmato un protocollo regionale che mira a creare una rete tra diverse istituzioni, quali prefetture, tra cui il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Procure, Comuni, Anci, Regione per dare un nome a queste persone, forse scomparse da anni.

In tutti i casi di ritrovamento di un corpo di cui non si conosce l’identità, anche quando quest’ultimo non sia connesso a una ipotesi di reato, verrà assicurato il prelievo del campione biologico e la compilazione della scheda post mortem contenente le informazioni principali, utili per favorirne la riconducibilità agli altrettanti numerosi casi di persone scomparse.

Il problema delle persone che scompaiono e vengono sepolte senza nome è ancora grande ed è un problema di dignità – ha spiegato Cristina Cattaneo, medico e antropologo, direttore dell’Istituto Lab.An.OF dell’Università degli Studi di Milano, presentando il protocollo – . Cosa fa una vedova, un figlio, una famiglia senza certificato di morte? E poi è anche una questione di diritto alla salute mentale perché chi perde una persona cara aspetta per anni il suo ritorno”.

