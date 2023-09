Il consiglio Confederale che si è svolto giovedì a Milano alla presenza del Segretario Generale UIL Pier Paolo Bombardieri ha ultimato il suo assetto organizzativo della UIL Lombardia che, dopo un percorso durato un anno, consentirà ai nuovi coordinatori territoriali di essere ancora più incisivi nell’azione sindacale a diretto contatto con la segreteria confederale regionale e al fianco delle Categorie.

Il consiglio Confederale ha eletto come nuovo coordinatore territoriale per Cremona Germano Denti. È stata inoltre l’occasione per un confronto tra Delegati, Segretari di Categoria con il Segretario Generale della Uil Pierpaolo Bombardieri in relazione alla discussione aperta con il Governo che ha visto impegnati il Sindacato unitario nel mese di maggio con le tre grandi manifestazioni di Bologna, Milano e Napoli. Lavoro, Fisco, Previdenza, Rinnovi Contrattuali, Politiche Industriali, Giovani, Sicurezza sul Lavoro, Extraprofitti, PNRR sono gli argomenti che hanno animato la riunione concordando che la Mobilitazione deve proseguire nei luoghi di lavoro per dare voce al paese reale. Mauro Maffezzoni

