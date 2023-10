Nella prima domenica di ottobre, Campagna Amica raddoppia: due gli appuntamenti per stamattina, domenica 1 ottobre, al mercato degli agricoltori della Coldiretti, che ritorna a Sospiro (in piazza Rinascimento) e a Crema (presso la quarta pensilina di via Verdi), sempre dalle ore 8 alle 12.

E’ il debutto della “spesa di ottobre”, con l’ortofrutta di stagione sempre in primo piano. “Diamo il benvenuto all’autunno, con i suoi sapori e i suoi magnifici colori – sottolinea Coldiretti Cremona –. La spesa di ottobre si tinge di rosso, arancio, giallo, marrone e tutte le sue sfumature. Tra gli ortaggi del periodo, si preparano ad arrivare i primi cavoli, ricchi di vitamina C, fibre e minerali: ideali per difendersi dai primi raffreddori. E poi verze e porri – vegetali gustosi ma soprattutto salutari, grazie all’elevata presenza di vitamine, ferro, magnesio, calcio e potassio – insieme a cicorie e finocchi, dall’azione depurativa. Regina del mercato è poi la zucca, prodotto molto versatile, ideale per vellutate, torte salate, biscotti e marmellate.

Accanto all’ortofrutta, il mercato di Campagna Amica raduna tutti i prodotti che nascono dall’agricoltura, garantiti dai produttori. Come pane e prodotti da forno, formaggi tipici (vaccini, bufalini e caprini), salumi nostrani, miele e confetture… e poi da altre province lombarde – il vino e l’olio.

In ottobre numerose sono le presenze di Campagna Amica nelle piazze della provincia di Cremona. Tra gli appuntamenti settimanali ci sono il mercato di Soresina (ogni lunedì mattina, nel cortile della Casa Perona, in via Genala, accanto alla chiesa di San Siro) e quello di Cremona (tutti i martedì mattina sotto il portico del Consorzio Agrario che si affaccia su via Monteverdi e piazza Marconi), i mercati di Pizzighettone (ogni sabato mattina, nella piazzetta accanto alla chiesa parrocchiale, zona piazza d’Armi) e Casalmaggiore (sempre il sabato mattina in piazza Turati). Si prepara intanto l’uscita mensile del Mercato di Campagna Amica in piazza Stradivari, in calendario per domenica 22 ottobre.

