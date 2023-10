Un clima di festa e allegria per il primo ritorno in centro storico, dopo diversi anni, della Festa del Volontariato, che si è aperta questa mattina in piazza del Comune. “Futuro prossimo – Volontariato, Giovani, Prossimità” è lo slogan della manifestazione.

Fino alle ore 19, la manifestazione, giunta alla sua 29esima edizione, animerà quindi la città con i suoi stand colorati e le tante iniziative. L’evento, momento sentito e partecipato, testimonia l’operosità vitale dell’impegno quotidiano di volontarie e volontari mossi dal desiderio di “Fare Bene per il Bene Comune”.

Performance, animazioni, esperienze e riflessioni sono il leit motiv della giornata, che si sono alternati nel salotto dell’associazionismo, dove ben 108 organizzazioni del Terzo Settore e 8 tra enti ed istituzioni cittadine accolgono i visitatori.

Un’occasione unica non solo per conoscere l’attività delle associazioni e ricevere informazioni e orientamento, a fronte di specifici bisogni, attraverso l’incontro e il dialogo con i volontari e le volontarie presenti in piazza, ma anche, per scoprire come farsi coinvolgere attivamente nella pratica del volontariato. Una possibilità di “contagio” che consente quindi di rileggere “in positivo” la difficile esperienza della pandemia che, “pur e proprio” nella gravità della situazione, ha visto un’ampia partecipazione giovanile alla vita della comunità in termini di solidarietà, vicinanza e prossimità.

Accanto a piazza del Comune e alla Loggia dei Militi, Cortile Federico II è lo spazio deputato ad ospitare un nutrito programma di micro-eventi articolati in incontri, performance, animazioni, laboratori, esposizioni che avranno per protagoniste e protagonisti i volontari e le volontarie delle associazioni oltre che i referenti e le referenti dei progetti e delle realtà che queste proposte hanno elaborato e realizzato in maniera creativa ed entusiasta. lb

