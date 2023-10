Buona l’affluenza per il Vax Day, promosso da Regione Lombardia e Ats Val Padana come avvio simbolico alla Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/2024. Molte le persone che si sono recate al centro vaccinale di via Dante per ricevere la propria dose.

Come spiegano gli esperti di Ats, si tratta del mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurne soprattutto le complicanze. È altamente raccomandata ed offerta in modo gratuito ai soggetti a rischio per motivi di salute e ad alcune categorie di lavoratori, ma è anche indicata per tutti coloro che desiderino evitare la malattia influenzale.

L’invito a vaccinarsi è rivolto in primis alle categorie più fragili o esposte al rischio di ammalarsi. Inoltre, è possibile abbinare all’antinfluenzale (massimo una sola co-somministrazione a seduta) l’anti-pneumococcica, l’anti-herpes zoster, o il nuovo vaccino anti-Covid, adeguato alle varianti attuali. Anche quest’anno, nelle diverse fasi della campagna vaccinale, le autorità sanitarie cremonesi potranno contare sulla collaborazione di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, centri vaccinali e farmacie del territorio, affinché la copertura raggiunga livelli di efficacia elevati per tutta la popolazione.

