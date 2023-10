Come ampiamente prevedibile, essendo l’unico candidato, Vittore Soldo si riconferma alla guida della segreteria provinciale del Pd di Cremona. Le votazioni si sono svolte nella giornata di domenica.

Nelle 29 assemblee di circolo organizzate sul territorio dalla Federazione di Cremona hanno votato 532 iscritti con una partecipazione del 47,5% rispetto ai 1.120 aventi diritto.

Per il candidato unitario alla segreteria provinciale Vittore Soldo sono stati in totale 524 i consensi, schede bianche o nulle 8. La candidata unitaria alla segreteria regionale Silvia Roggiani ha ottenuto in Provincia di Cremona 523 voti, schede bianche o nulle 9.

Il segretario provinciale riconfermato ha così commentato l’esito del congresso: “Questa è stata una bella giornata di democrazia, che è l’essenza fondamentale del nostro impegno politico. Ringrazio gli iscritti del Partito Democratico di Cremona per la partecipazione in tutto il territorio provinciale. Faccio gli auguri di buon lavoro a tutti i segretari di circolo eletti e ai componenti della nuova assemblea provinciale, che verrà convocata nei prossimi giorni per la proclamazione ufficiale dei risultati. Da qui riparte il lavoro di tutta la nostra comunità politica, insieme alla nuova segreteria regionale, per radicare ancora di più il partito nel territorio e riaffermare con forza le nostre istanze e le nostre proposte. Il 2024 sarà un anno molto impegnativo e saremo tutti chiamati, già da subito, ad una grande mobilitazione in vista degli impegni elettorali per le europee e le amministrative”.

Nelle stessa giornata ogni circolo ha eletto i propri segretari e gli organismi direttivi. Composta anche la nuova Assemblea provinciale che verrà convocata a breve per la proclamazione ufficiale del segretario provinciale eletto e i primi adempimenti statutari e regolamentari. Prossime tappe del percorso congressuale locale saranno l’elezione del segretario cittadino di Cremona e dei coordinatori dei circondari in cui è suddivisa la Federazione di Cremona (Casalasco, Cremasco, Cremonese e Terre di Mezzo) entro il 30 novembre 2023.

