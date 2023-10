Marsilio “Le infrastrutture in Abruzzo servono a tutta l’Italia”

TORINO (ITALPRESS) – “Le infrastrutture che reclamiamo per l’Abruzzo non servono soltanto all’Abruzzo, servono a tutta l’Italia perché l’Abruzzo è regione cerniera. Se si realizzano le infrastrutture che mettono tutta l’Italia in condizioni di correre e di crescere, cresce tutta l’Italia, non soltanto una sua parte”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, a margine del Festival delle Regioni a Torino.

mgg/gtr

(Fonte video Regione Abruzzo)

© Riproduzione riservata