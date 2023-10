Dopo la riconferma di Vittore Soldo a segretario provinciale del Pd ora si guarda al rinnovo della segreteria cittadina, ruolo attualmente ricoperto da Luca Burgazzi che è anche assessore alla cultura del comune di Cremona nella giunta Galimberti.

Da tempo Burgazzi ha fatto capire che sarebbe più giusto separare gli incarichi, quello politico e quello amministrativo, che necessita di una concentrazione maggiore in questi mesi in vista della scadenza del mandato di Galimberti, per questo l’assessore rinuncerebbe volentieri dopo questi anni impegnativi che lo hanno visto nel doppio ruolo.

C’è un’indiscrezione che circola in questi giorni sul ritorno alla segreteria cittadina di Roberto Galletti. Sarebbe la seconda volta che Galletti ricopre il ruolo di segretario cittadino, nel 2014 aveva sfidato Roberto Poli. Aveva avuto la meglio Galletti con 141 voti, mentre il capogruppo del Pd in consiglio comunale aveva raccolto 100 voti. Le elezioni dovranno essere indette entro il mese di novembre.

