Pancalli “Mondiali scherma paralimpica a Terni importanti per Parigi”

TERNI (ITALPRESS) – “Il Mondiale di Scherma in carrozzina e l’inaugurazione del PalaTerni sono due eventi ugualmente importanti. Uno per la comunità sportiva e l’altro per la comunità del territorio. Un nuovo impianto significa sempre qualcosa che viene regalato al territorio in termini di risorsa quindi un valore aggiunto per continuare a promuovere le attività sportive nella comunità del territorio quindi senza di questo non si sarebbe potuto fare. Il Campionato del Mondo in carrozzina ovviamente ha un’importanza fondamentale per la costruzione del percorso verso Parigi 2024 perché varrà per la conquista di slot per le Paralimpiadi”. Lo ha detto il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, presente all’inaugurazione del PalaTerni sede dei Mondiali di scherma paralimpica.

