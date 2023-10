Nella Sala Eventi di Spazio Comune è andato in scena l’incontro dal titolo: “Il cambiamento climatico e l’interpretazione delle previsioni meteorologiche”. Relatore Luca Ronca, editore e curatore di una collana di volumi di meteorologia.

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi due secoli ha donato al genere umano la capacità di modellare l’ambiente in profondità, ma la nostra azione ha un prezzo e lo stiamo vedendo tutti i giorni. Il clima sta cambiando, come sempre, ma nell’equazione del cambiamento il fattore uomo è diventato preponderante.

La conferenza ha offerto l’occasione per fare il punto sullo stato di salute del nostro ambiente e per fare una valutazione sull’affidabilità degli strumenti che utilizziamo tutti i giorni per interpretare le previsioni meteorologiche tramite applicazioni sui nostri smartphone, che spesso condizionano le nostre scelte.

Il servizio di Mauro Maffezzoni

