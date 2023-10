Ottenuta l’Aua, (Autorizzazione unica ambientale) rilasciata dalla provincia di Cremona e richiesta da Aem, ora sarà indetta la gara per affidare i lavori per la costruzione del piccolo fornetto crematorio per gli animali domestici. Il cantiere sarà allestito già prima della fine dell’anno, mentre l’entrata in funzione è prevista per la primavera del 2024.

Il fornetto sorgerà in via Brescia e confinerà con l’oasi felina. L’area, di 2000 metri quadrati, di proprietà del Comune di Cremona, era stata acquistata da Aem. Il costo complessivo tra acquisizione dell’area e lavori sarà di circa 500mila euro. L’impianto sarà interamente gestito da Aem. Nel frattempo, l’azienda sta dialogando con l’ordine dei veterinari per ipotizzare eventuali accordi. D’altronde oggi i veterinari cremonesi, per lo smaltimento della carcasse dei piccoli animali, si devono rivolgere a città limitrofe, come Brescia o Parma.

Una struttura come questa, quindi, attualmente manca sul territorio, e per questo c’è una grande richiesta. L’idea di Aem è quella di programmare le cremazioni durante alcuni giorni della settimana. Il forno, di piccole dimensioni, sarà rivolto principalmente a piccoli animali, come cani e gatti: un’esigenza sempre più avvertita dalla popolazione cremonese, che va al di là del mero smaltimento della carcassa visto che un animale d’affezione sempre più spesso diventa un vero e proprio componente della famiglia dal quale non ci si vorrebbe mai separare.

Silvia Galli

